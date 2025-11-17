https://ria.ru/20251117/vladivostok-2055363420.html
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Риелтора заключили под стражу во Владивостоке на 28 суток за мошенничество с квартирой, жертвой которого стала 75-летняя пенсионерка, сообщает региональная прокуратура.
Ранее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя местная жительница. Злоумышленники сначала представились сотрудником службы доставки, затем — специалистом Росфинмониторинга, убедив пенсионерку срочно продать квартиру под предлогом "спасения" от ареста. Пятнадцатого ноября региональная прокуратура сообщала, что риелтор задержан.
"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу риелтор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами пенсионеров во Владивостоке… Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 28 суток", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант участвовал в организации сделок по продаже жилья по заниженной цене после того, как сообщники под предлогом "спасения" от ареста убеждали пожилых владельцев срочно продать недвижимость.
Как сообщает надзорный орган, в феврале 2025 года фигурант по этой же схеме "помог" продать квартиру еще одной пенсионерке из Владивостока.
Ведомством изучаются иные уголовные дела на предмет участия в незаконных сделках сотрудников данного агентства по продаже недвижимости.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также возмещение причиненного потерпевшим вреда.