Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vladivostok-2055363420.html
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой - РИА Новости, 17.11.2025
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой
Риелтора заключили под стражу во Владивостоке на 28 суток за мошенничество с квартирой, жертвой которого стала 75-летняя пенсионерка, сообщает региональная... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:16:00+03:00
2025-11-17T04:16:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20251115/vladivostok-2055152933.html
https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047512103.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Владивосток, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Во Владивостоке арестовали риелтора по делу о мошенничестве с квартирой

Риелтора во Владивостоке арестовали за мошенничество с квартирой пенсионерки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Риелтора заключили под стражу во Владивостоке на 28 суток за мошенничество с квартирой, жертвой которого стала 75-летняя пенсионерка, сообщает региональная прокуратура.
Ранее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала 75-летняя местная жительница. Злоумышленники сначала представились сотрудником службы доставки, затем — специалистом Росфинмониторинга, убедив пенсионерку срочно продать квартиру под предлогом "спасения" от ареста. Пятнадцатого ноября региональная прокуратура сообщала, что риелтор задержан.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Во Владивостоке задержали риелтора по подозрению в мошенничестве
15 ноября, 11:53
"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу риелтор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами пенсионеров во Владивостоке… Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 28 суток", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант участвовал в организации сделок по продаже жилья по заниженной цене после того, как сообщники под предлогом "спасения" от ареста убеждали пожилых владельцев срочно продать недвижимость.
Как сообщает надзорный орган, в феврале 2025 года фигурант по этой же схеме "помог" продать квартиру еще одной пенсионерке из Владивостока.
Ведомством изучаются иные уголовные дела на предмет участия в незаконных сделках сотрудников данного агентства по продаже недвижимости.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также возмещение причиненного потерпевшим вреда.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
10 октября, 13:54
 
ПроисшествияВладивостокРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала