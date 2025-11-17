Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и может летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.