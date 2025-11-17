Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом - РИА Новости, 17.11.2025
09:21 17.11.2025 (обновлено: 11:24 17.11.2025)
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом - РИА Новости, 17.11.2025
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Российский импортозамещенный многоцелевой вертолет "Ансат" впервые представили зарубежной публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:21:00+03:00
2025-11-17T11:24:00+03:00
дубай
россия
оаэ
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
су-57э
ка-52 "аллигатор"
дубай
россия
оаэ
дубай, россия, оаэ, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-57э, ка-52 "аллигатор"
Дубай, Россия, ОАЭ, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Су-57Э, Ка-52 "Аллигатор"
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом

Импортозамещенный вертолет "Ансат" представили на Dubai Airshow 2025

© РИА НовостиРоссийский импортозамещенный вертолет "Ансат" на авиасалоне Dubai Airshow 2025
Российский импортозамещенный вертолет Ансат на авиасалоне Dubai Airshow 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
Российский импортозамещенный вертолет "Ансат" на авиасалоне Dubai Airshow 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Российский импортозамещенный многоцелевой вертолет "Ансат" впервые представили зарубежной публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В совершил свой первый полет 2 сентября текущего года на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний.
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
13 ноября, 17:55
Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и может летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
В конце сентября текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Впервые в мире будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и другое.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
7 ноября, 10:24
 
ДубайРоссияОАЭАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Су-57ЭКа-52 "Аллигатор"
 
 
