Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом - РИА Новости, 17.11.2025
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Российский импортозамещенный многоцелевой вертолет "Ансат" впервые представили зарубежной публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:21:00+03:00
2025-11-17T09:21:00+03:00
2025-11-17T11:24:00+03:00
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Импортозамещенный вертолет "Ансат" представили на Dubai Airshow 2025
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Российский импортозамещенный многоцелевой вертолет "Ансат" впервые представили зарубежной публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В совершил свой первый полет 2 сентября текущего года на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний.
Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и может летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
В конце сентября текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
сообщал, что начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае
почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Впервые в мире будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и другое.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ
. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.