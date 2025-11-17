СМИ: США вывезли из Японии установки, которые вызвали озабоченность России

ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости. США вывезли со своей военной базы в Японии наземный комплекс Typhon, предназначенный для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, сообщило агентство США вывезли со своей военной базы в Японии наземный комплекс Typhon, предназначенный для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, сообщило агентство Kyodo

Из публикации следует, что в понедельник бюро Министерства обороны в префектуре Ямагути уведомило об этом администрацию города Ивакуни.

Систему развернули на одноименной авиабазе морской пехоты США во время совместных учений Resolute Dragon 25, которые прошли 11-25 сентября. Комплекс должны были вывезти примерно через неделю после их окончания.

Представитель российского МИД Мария Захарова , комментируя проведение учений, отмечала, что Токио последовательно придерживается курса на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Она призывала правительство Японии пересмотреть решение разместить батарею, предупредив, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.

В конце октября МИД выразил посольству Японии в Москве озабоченность тем фактом, что Typhon до сих пор не вывезли с Японского архипелага. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.