14:40 17.11.2025 (обновлено: 17:57 17.11.2025)
СМИ: США вывезли из Японии установки, которые вызвали озабоченность России
СМИ: США вывезли из Японии установки, которые вызвали озабоченность России

© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla AlfaroАмериканский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla Alfaro
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости. США вывезли со своей военной базы в Японии наземный комплекс Typhon, предназначенный для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, сообщило агентство Kyodo.
Из публикации следует, что в понедельник бюро Министерства обороны в префектуре Ямагути уведомило об этом администрацию города Ивакуни.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Россия обвинила Запад в наращивании ракетных потенциалов
4 августа, 19:34
Систему развернули на одноименной авиабазе морской пехоты США во время совместных учений Resolute Dragon 25, которые прошли 11-25 сентября. Комплекс должны были вывезти примерно через неделю после их окончания.
Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя проведение учений, отмечала, что Токио последовательно придерживается курса на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Она призывала правительство Японии пересмотреть решение разместить батарею, предупредив, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.
В конце октября МИД выразил посольству Японии в Москве озабоченность тем фактом, что Typhon до сих пор не вывезли с Японского архипелага. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.
Тогда же японскому посольству заявили протест из-за учений Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию страны. Такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России, отмечали в МИД.
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ
18 декабря 2024, 14:19
 
