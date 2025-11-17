https://ria.ru/20251117/ukraintsy-2055369251.html
Раскрыто, на что чаще всего жалуются украинцы
Раскрыто, на что чаще всего жалуются украинцы
На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства по стране, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны. РИА Новости, 17.11.2025
украина, николаев (украина), кривой рог, сергей лебедев
Украина, Николаев (Украина), Кривой Рог, Сергей Лебедев
Раскрыто, на что чаще всего жалуются украинцы
Украинцы жалуются на массовый рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства
ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства по стране, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны.
Ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева
"Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные", - указал житель Николаева
Он добавил, что на уровень трат на ЖКХ влияет количество человек в семье и наличие счетчика в доме.
"ЖКХ с нового года взлетит капитально. За год хлеб подорожал на три-пять гривен (на 6-10 рублей - ред.) и в большинстве случаев стал не особо съедобный. Молочка - на 5-20 гривен (на 10-38 рублей - ред.). Мясопродукты поднялись в пределах 100-150 гривен (на 193-289 рублей - ред.). Лекарства выросли в тех же пределах 50-300 гривен (на 96-579 рублей - ред.)", - сказал житель Кривого Рога
Он добавил, что внедренная украинскими властями программа "Доступные лекарства" лишь частично покрывает потребности диабетиков и не касается массовых лекарств вроде аспирина, корвалола украинского производства.
"Цены выросли очень сильно. Даже если сравнивать с относительно недавнем временем, например, летом 2024 года. Хлеб - с 15 до 30 гривен (с 29 до 58 рублей - ред.), вода минеральная - с 20 до 35 гривен (с 38 до 67 рублей - ред.). Соки - по 100 гривен (около 200 рублей - ред.) и больше. Лекарства подорожали", - поделился одессит.
По его словам, лишь на оплату ЖКХ у жителей города уходит около половины зарплаты.