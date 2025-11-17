В Хабаровском крае украинец получил более 20 лет лишения свободы за шпионаж

ХАБАРОВСК, 17 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины осужден в Хабаровском крае за шпионаж и содействие терроризму на 21 год лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в феврале 2022 года мужчина через интернет установил контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им фото авиационной техники с указанием места ее размещения. Кроме того, он собирался поджечь автомобили военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции. Довести преступление до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
"Первый восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 21 году лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.
Фигурант признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), части 1 ст. 30, пункту "а" части 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).