Российские силовики рассказали об украинце, подорвавшем гранату под Львовом - РИА Новости, 17.11.2025
22:06 17.11.2025
Российские силовики рассказали об украинце, подорвавшем гранату под Львовом
Российские силовики рассказали об украинце, подорвавшем гранату под Львовом
происшествия, львовская область, вооруженные силы украины, гибдд мвд рф
Происшествия, Львовская область, Вооруженные силы Украины, ГИБДД МВД РФ
Российские силовики рассказали об украинце, подорвавшем гранату под Львовом

Подорвавший гранату при встрече с ГИБДД во Львовской области мог быть дезертиром

Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинец, подорвавший гранату во время разговора с сотрудниками ГИБДД во Львовской области, мог быть сбежавшим из рядов ВСУ военным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Патрульные остановили 37-летнего жителя одного из сел в городе Рудки в Самборском районе за нарушение ПДД. В ходе разговора с правоохранителями мужчина достал гранату и подорвал ее. Его госпитализировали с травмами.
«

"Сообщается, что этим жителем мог оказаться военнослужащий ВСУ, который сбежал в самовольное оставление части", - сказал собеседник агентства.

Украинские пленные часто рассказывают, как инструкторы и командиры призывают своих подчиненных не сдаваться в плен врагу, а подорвать себя гранатой.
