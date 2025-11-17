Российские силовики рассказали об украинце, подорвавшем гранату под Львовом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинец, подорвавший гранату во время разговора с сотрудниками ГИБДД во Львовской области, мог быть сбежавшим из рядов ВСУ военным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Патрульные остановили 37-летнего жителя одного из сел в городе Рудки в Самборском районе за нарушение ПДД. В ходе разговора с правоохранителями мужчина достал гранату и подорвал ее. Его госпитализировали с травмами.

« "Сообщается, что этим жителем мог оказаться военнослужащий ВСУ, который сбежал в самовольное оставление части", - сказал собеседник агентства.