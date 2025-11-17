Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проведет заседание по Украине - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055577689.html
СБ ООН проведет заседание по Украине
СБ ООН проведет заседание по Украине - РИА Новости, 17.11.2025
СБ ООН проведет заседание по Украине
Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет заседание по Украине, сообщили в британском постпредстве при Организации. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:25:00+03:00
2025-11-17T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
франция
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129036/65/1290366571_0:42:3120:1796_1920x0_80_0_0_65658bd17513f313b3ac908cc1cffbe4.jpg
https://ria.ru/20251111/rezolyutsiya-2054261465.html
украина
дания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129036/65/1290366571_150:0:2877:2045_1920x0_80_0_0_7ab86a7ecacd285627f747a8938f3318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дания, франция, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Франция, ООН
СБ ООН проведет заседание по Украине

СБ ООН 20 ноября проведет заседание по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 17 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет заседание по Украине, сообщили в британском постпредстве при Организации.
Там отметили, что к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.
"Заседание Совета Безопасности по Украине. Четверг, 20 ноября", – говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.
Согласно расписанию работы органа, оно состоится 20 ноября в 15.00 (23.00 мск).
При этом в октябре заседания по Украине в СБ ООН не было вовсе – это был первый такой месяц с начала СВО.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ
11 ноября, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияФранцияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала