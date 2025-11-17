https://ria.ru/20251117/ukraina-2055577689.html
СБ ООН проведет заседание по Украине
СБ ООН проведет заседание по Украине - РИА Новости, 17.11.2025
СБ ООН проведет заседание по Украине
Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет заседание по Украине, сообщили в британском постпредстве при Организации. РИА Новости, 17.11.2025
