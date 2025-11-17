Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего боевика нацбата "Азов"*, который приехал во Львов на лечение, избили соседи его же костылем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Судя по опубликованным видео, боевик пытался убедить соседей, что он ветеран, но это не их остановило, добавил представитель силовых структур.