Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник
Бывшего боевика нацбата "Азов"*, который приехал во Львов на лечение, избили соседи его же костылем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:18:00+03:00
2025-11-17T21:18:00+03:00
2025-11-17T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
украина
россия
львов
украина
россия
