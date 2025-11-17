Рейтинг@Mail.ru
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055576911.html
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник
Бывшего боевика нацбата "Азов"*, который приехал во Львов на лечение, избили соседи его же костылем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:18:00+03:00
2025-11-17T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
https://ria.ru/20251108/norvegiya-2053692651.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Россия
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник

Экс-боевика "Азова"* с женой избили во Львове его же костылем

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего боевика нацбата "Азов"*, который приехал во Львов на лечение, избили соседи его же костылем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене", - сказал собеседник агентства.
Судя по опубликованным видео, боевик пытался убедить соседей, что он ветеран, но это не их остановило, добавил представитель силовых структур.
"Военные на Украине больше не в авторитете", - резюмировал собеседник.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
8 ноября, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала