Умеров может дать ФБР показания на Ермака и Зеленского, заявил Шарий
20:24 17.11.2025
Умеров может дать ФБР показания на Ермака и Зеленского, заявил Шарий
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания на Владимира... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:24:00+03:00
2025-11-17T20:24:00+03:00
в мире
украина
россия
рустем умеров
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
анатолий шарий
фбр
украина
россия
в мире, украина, россия, рустем умеров, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), анатолий шарий, фбр, энергоатом
В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Анатолий Шарий, ФБР, Энергоатом
Умеров может дать ФБР показания на Ермака и Зеленского, заявил Шарий

Шарий: Умеров планирует дать показания и хочет быть откровенным с ФБР

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания на Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака, заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на свои источники.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
Вчера, 17:31
По информации Шария, Умеров за границей находится в кругу своей семьи, которая приняла решение о необходимости дачи показаний ФБР по делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым. Как отмечает блогер, так бывший министр обороны Украины планирует уйти от обвинений антикоррупционных органов в причастности к громкому коррупционному делу в сфере энергетики.
"Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР... Показания Умеров готов дать... на Ермака с Зеленским", - написал Шарий в Telegram-канале.
По его данным, аналогичное решение было принято еще одной высокопоставленной украинской чиновницей, только она намерена давать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
14 ноября, 09:58
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Внутри партии Зеленского обострились противоречия из-за скандала, пишут СМИ
Вчера, 13:42
 
В миреУкраинаРоссияРустем УмеровВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Анатолий ШарийФБРЭнергоатом
 
 
