Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины

ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Финансовое бремя за покупку Украиной у Франции истребителей и другой военной техники ляжет на плечи французских налогоплательщиков, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик подчеркнул, что "это будет стоить французам миллиарды", в то время как "гражданам предлагают затянуть пояса". Он также выразил опасение, что оказываемая Киеву крупная финансовая помощь лишь увеличит масштабы "и так большой коррупции на Украине".