Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 17.11.2025 (обновлено: 19:52 17.11.2025)
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Финансовое бремя за покупку Украиной у Франции истребителей и другой военной техники ляжет на плечи французских налогоплательщиков, заявил лидер французской...
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
флориан филиппо
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
франция
киев
в мире, украина, франция, киев, флориан филиппо, эммануэль макрон, владимир зеленский, патриот, нато, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Патриот, НАТО, Rafale
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины

Филиппо: бремя за покупку Украиной у Франции Rafale ляжет на плечи французов

Флориан Филиппо
Флориан Филиппо
Флориан Филиппо
Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Финансовое бремя за покупку Украиной у Франции истребителей и другой военной техники ляжет на плечи французских налогоплательщиков, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"Мы будем платить за покупку Украиной самолетов Rafale, которые якобы им продаем!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, ссылаясь на заявление Макрона.
Политик подчеркнул, что "это будет стоить французам миллиарды", в то время как "гражданам предлагают затянуть пояса". Он также выразил опасение, что оказываемая Киеву крупная финансовая помощь лишь увеличит масштабы "и так большой коррупции на Украине".
Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Киева, сопроводив пост ссылкой на петицию "Ни единого евро Украине!", размещенную на сайте партии "Патриоты".
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские пожарные
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
8 октября, 07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевФлориан ФилиппоЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийПатриотНАТОRafale
 
 
