ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Финансовое бремя за покупку Украиной у Франции истребителей и другой военной техники ляжет на плечи французских налогоплательщиков, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"Мы будем платить за покупку Украиной самолетов Rafale, которые якобы им продаем!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, ссылаясь на заявление Макрона.
Политик подчеркнул, что "это будет стоить французам миллиарды", в то время как "гражданам предлагают затянуть пояса". Он также выразил опасение, что оказываемая Киеву крупная финансовая помощь лишь увеличит масштабы "и так большой коррупции на Украине".
Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Киева, сопроводив пост ссылкой на петицию "Ни единого евро Украине!", размещенную на сайте партии "Патриоты".
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.