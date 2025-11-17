https://ria.ru/20251117/ukraina-2055558621.html
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска - РИА Новости, 17.11.2025
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Силы спецопераций (ССО) Украины выложили архивные кадры "фейкового" боя на центральной улице Купянска, видео должно изобразить якобы идущую "зачистку" города... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:30:00+03:00
2025-11-17T19:30:00+03:00
2025-11-17T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251117/dimitrov-2055534104.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Силы ССО Украины выложили архивные кадры фейкового боя в Купянске
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силы спецопераций (ССО) Украины выложили архивные кадры "фейкового" боя на центральной улице Купянска, видео должно изобразить якобы идущую "зачистку" города ВСУ, о которой говорил Владимир Зеленский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне безнадежной обстановки для ВСУ
в Купянске ВСУ решили сыграть в "медийку". Вбрасывают архивное видео: группа ССО стреляет в пустое здание и эффектно подрывает его, отчаянно пытаясь изобразить "контроль" над городом. Видео старое, снято еще в октябре. Сделано это для того, чтобы изобразить "зачистку" города, о которой утверждал Зеленский
", - рассказали агентству в силовых структурах.
Там отметили, что малые группы ВСУ, отправленные деблокировать Купянск, терпят тяжелые потери и не могут выполнить поставленных командованием задач.
"Купянск стал для ВСУ братской могилой. За спиной у окруженных боевиков река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают им поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец", - сообщили агентству в силовых структурах.
Ранее в Минобороны РФ
заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.