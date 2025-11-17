Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силы спецопераций (ССО) Украины выложили архивные кадры "фейкового" боя на центральной улице Купянска, видео должно изобразить якобы идущую "зачистку" города ВСУ, о которой говорил Владимир Зеленский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На фоне безнадежной обстановки для ВСУ в Купянске ВСУ решили сыграть в "медийку". Вбрасывают архивное видео: группа ССО стреляет в пустое здание и эффектно подрывает его, отчаянно пытаясь изобразить "контроль" над городом. Видео старое, снято еще в октябре. Сделано это для того, чтобы изобразить "зачистку" города, о которой утверждал Зеленский ", - рассказали агентству в силовых структурах.

Там отметили, что малые группы ВСУ, отправленные деблокировать Купянск, терпят тяжелые потери и не могут выполнить поставленных командованием задач.

"Купянск стал для ВСУ братской могилой. За спиной у окруженных боевиков река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают им поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец", - сообщили агентству в силовых структурах.