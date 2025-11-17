Рейтинг@Mail.ru
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055558621.html
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска - РИА Новости, 17.11.2025
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Силы спецопераций (ССО) Украины выложили архивные кадры "фейкового" боя на центральной улице Купянска, видео должно изобразить якобы идущую "зачистку" города... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:30:00+03:00
2025-11-17T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251117/dimitrov-2055534104.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска

Силы ССО Украины выложили архивные кадры фейкового боя в Купянске

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesБоевики ВСУ. Архивное фото
Боевики ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Боевики ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силы спецопераций (ССО) Украины выложили архивные кадры "фейкового" боя на центральной улице Купянска, видео должно изобразить якобы идущую "зачистку" города ВСУ, о которой говорил Владимир Зеленский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне безнадежной обстановки для ВСУ в Купянске ВСУ решили сыграть в "медийку". Вбрасывают архивное видео: группа ССО стреляет в пустое здание и эффектно подрывает его, отчаянно пытаясь изобразить "контроль" над городом. Видео старое, снято еще в октябре. Сделано это для того, чтобы изобразить "зачистку" города, о которой утверждал Зеленский", - рассказали агентству в силовых структурах.
Там отметили, что малые группы ВСУ, отправленные деблокировать Купянск, терпят тяжелые потери и не могут выполнить поставленных командованием задач.
"Купянск стал для ВСУ братской могилой. За спиной у окруженных боевиков река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают им поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец", - сообщили агентству в силовых структурах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Боевая работа по освобождению территорий в Димитрове ДНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала