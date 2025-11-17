Рейтинг@Mail.ru
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 17.11.2025 (обновлено: 21:20 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055556642.html
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака - РИА Новости, 17.11.2025
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в партии "Слуга народа" после коррупционного скандала в энергетике зреет бунт из-за Андрея Ермака,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:21:00+03:00
2025-11-17T21:20:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада украины
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
герман галущенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_b1699cc21200855e3dcfa9de646a31cb.jpg
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055546973.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055532097.html
https://ria.ru/20251114/medvedev-2054930093.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56270722f6dbabf3c3dbc81f182c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), герман галущенко, энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), коррупция, энергетика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Герман Галущенко, Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Коррупция, Энергетика
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака

Депутат Рады Железняк предупредил о распаде коалиции, если не уволят Ермака

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в партии "Слуга народа" после коррупционного скандала в энергетике зреет бунт из-за Андрея Ермака, возглавляющего офис Владимира Зеленского.
"Наши источники говорят, что во фракции "Слуга народа" назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции, если не будет уволен глава офиса президента Андрей Ермак", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде обратились с громким призывом к мировым лидерам по Зеленскому
Вчера, 18:21
Депутат Рады Марьяна Безуглая после скандала призывала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака. Сегодня ее потребовали также оппозиционные партии "Голос" и "Европейская солидарность". Согласно опросу исследовательской компании "Социополис", более 60 процентов жителей Украины поддержали отставку руководителя офиса главы киевского режима.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции, в которых фигурируют некие Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — экс-советник Галущенко Игорь Миронюк. Депутат утверждает, что на этих записях упоминается и Ермак под псевдонимом Али-Баба, который обсуждал с силовиками, как остановить деятельность НАБУ и САП.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
Вчера, 17:31
В НАБУ также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
14 ноября, 09:58
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Герман ГалущенкоЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)КоррупцияЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала