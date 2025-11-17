В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в партии "Слуга народа" после коррупционного скандала в энергетике зреет бунт из-за Андрея Ермака, возглавляющего офис Владимира Зеленского.

"Наши источники говорят, что во фракции "Слуга народа" назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции, если не будет уволен глава офиса президента Андрей Ермак ", — написал он в Telegram-канале.

Депутат Рады Марьяна Безуглая после скандала призывала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака. Сегодня ее потребовали также оппозиционные партии "Голос" и "Европейская солидарность". Согласно опросу исследовательской компании "Социополис", более 60 процентов жителей Украины поддержали отставку руководителя офиса главы киевского режима.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.

По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции, в которых фигурируют некие Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — экс-советник Галущенко Игорь Миронюк. Депутат утверждает, что на этих записях упоминается и Ермак под псевдонимом Али-Баба, который обсуждал с силовиками, как остановить деятельность НАБУ и САП .

В НАБУ также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.