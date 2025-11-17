Рейтинг@Mail.ru
17.11.2025
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
18:46 17.11.2025
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
Пятнадцать человек задержаны по обвинению в коррупции в украинских воинских частях за последние три недели, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 17.11.2025
украина, верховная рада украины
Украина, Верховная Рада Украины
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях

Генпрокуратура Украины задержала 15 человек по обвинению в коррупции

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны по обвинению в коррупции в украинских воинских частях за последние три недели, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
"Коррупция в военных частях: 15 задержанных командиров и должностных лиц. За три недели прокуроры задокументировали почти 1,5 миллиона гривен (35,68 тысячи долларов – ред.) взяток за назначение на должности, перевод между частями, бронирование, оформление на службу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
По информации ведомства, за последние три недели также задержаны 22 человека по обвинению в организации незаконного выезда за границу.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
 
