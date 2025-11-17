https://ria.ru/20251117/ukraina-2055550633.html
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях - РИА Новости, 17.11.2025
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
Пятнадцать человек задержаны по обвинению в коррупции в украинских воинских частях за последние три недели, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:46:00+03:00
2025-11-17T18:46:00+03:00
2025-11-17T18:46:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055183501.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях
Генпрокуратура Украины задержала 15 человек по обвинению в коррупции
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны по обвинению в коррупции в украинских воинских частях за последние три недели, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
"Коррупция в военных частях: 15 задержанных командиров и должностных лиц. За три недели прокуроры задокументировали почти 1,5 миллиона гривен (35,68 тысячи долларов – ред.) взяток за назначение на должности, перевод между частями, бронирование, оформление на службу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
По информации ведомства, за последние три недели также задержаны 22 человека по обвинению в организации незаконного выезда за границу.
Сообщения о коррупции на Украине
звучат регулярно. Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.