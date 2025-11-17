На Украине задержали 15 человек по обвинению в коррупции в воинских частях

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны по обвинению в коррупции в украинских воинских частях за последние три недели, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.

"Коррупция в военных частях: 15 задержанных командиров и должностных лиц. За три недели прокуроры задокументировали почти 1,5 миллиона гривен (35,68 тысячи долларов – ред.) взяток за назначение на должности, перевод между частями, бронирование, оформление на службу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.

По информации ведомства, за последние три недели также задержаны 22 человека по обвинению в организации незаконного выезда за границу.