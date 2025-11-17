Рейтинг@Mail.ru
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ - РИА Новости, 17.11.2025
Религия
 
17:58 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055541530.html
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ
Синод Православной церкви в Чешских землях и Словакии выразил обеспокоенность в связи с систематическим преследованием иерархов, духовенства и верующих... РИА Новости, 17.11.2025
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ

Православная церковь в Чешских землях и Словакии обеспокоена гонениями на УПЦ

CC BY-SA 4.0 / Zastavki / Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Zastavki /
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Синод Православной церкви в Чешских землях и Словакии выразил обеспокоенность в связи с систематическим преследованием иерархов, духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"С глубокой обеспокоенностью Священный синод Православной церкви в Чешских землях и Словакии воспринял сообщения о систематических юридических и физических преследованиях верующих, духовенства и иерархии Украинской православной церкви", - сообщается на сайте ОВЦС.
В ОВЦС отметили, что участники Синода под председательством митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава "выразили солидарность со всеми, кто страдает в связи с религиозной напряженностью на Украине, и подчеркнули необходимость уважения основного права человека на свободу религии".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
1 июля, 05:18
 
