Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти

БУДАПЕШТ, 17 ноя — РИА Новости. Если Владимир Зеленский выполнит обещание добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию, Будапешт сочтет это атакой на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо", — сказал он в эфире программы "Час правды".

В конце октября санкции против российских поставщиков энергоносителей ввели США. В частности, они коснулись "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию. Премьер-министр страны Виктор Орбан призывал Вашингтон исключить из них Будапешт, поскольку Венгрия не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватило бы. Спустя две недели после встречи премьера с президентом США Дональдом Трампом Штаты полностью освободили от этих ограничений поставки топлива в Венгрию.