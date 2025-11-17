Рейтинг@Mail.ru
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.11.2025 (обновлено: 19:00 17.11.2025)
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
Если Владимир Зеленский выполнит обещание добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию, Будапешт сочтет это атакой на суверенитет, заявил венгерский... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
венгрия
россия
петер сийярто
владимир зеленский
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине, Санкции, Энергетика, Нефтепровод "Дружба", Нефть, Экономика, МИД Венгрии
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти

Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 ноя — РИА Новости. Если Владимир Зеленский выполнит обещание добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию, Будапешт сочтет это атакой на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо", — сказал он в эфире программы "Час правды".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сийярто раскритиковал желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС
15 ноября, 17:37
По его словам, Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны Брюсселя и Киева, цель которых — втянуть ее в конфликт. Министр подчеркнул, что Венгрия не станет в нем участвовать, пока у власти действующее правительство.
В конце октября санкции против российских поставщиков энергоносителей ввели США. В частности, они коснулись "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию. Премьер-министр страны Виктор Орбан призывал Вашингтон исключить из них Будапешт, поскольку Венгрия не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватило бы. Спустя две недели после встречи премьера с президентом США Дональдом Трампом Штаты полностью освободили от этих ограничений поставки топлива в Венгрию.
В августе Венгрия и Словакия на несколько дней прекращали получать нефть из России по трубопроводу "Дружба" после атак украинских дронов на этот объект. После этого Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу фактически атаками на суверенитет Венгрии.
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
15 ноября, 19:24
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
15 ноября, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении РоссииСанкцииЭнергетикаНефтепровод "Дружба"НефтьЭкономикаМИД Венгрии
 
 
