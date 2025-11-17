Рейтинг@Mail.ru
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции - РИА Новости, 17.11.2025
17:31 17.11.2025 (обновлено: 20:15 17.11.2025)
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции - РИА Новости, 17.11.2025
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров продлил командировку, заявил в понедельник депутат Верховной РИА Новости, 17.11.2025
в мире, украина, россия, стамбул, рустем умеров, алексей гончаренко, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины, турция, катар, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Рустем Умеров, Алексей Гончаренко, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Турция, Катар, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции

Умеров продлил командировку после слухов о связях с коррупцией и Миндичем

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров продлил командировку, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну, ждем", — написал он в Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
14 ноября, 09:58
Прокурор САП заявил 11 ноября, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По данным издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. После скандала Гончаренко* усомнился, что тот вернется на родину. Сам Умеров назвал утверждение прокурора безосновательным, заявив, что контракт на закупки бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
Вчера, 15:26
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулРустем УмеровАлексей ГончаренкоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСовет национальной безопасности и обороны УкраиныТурцияКатарВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
