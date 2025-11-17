Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров продлил командировку, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну, ждем", — написал он в Telegram-канале.

САП заявил 11 ноября, что соратник Прокурорзаявил 11 ноября, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко . По данным издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.

В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар . После скандала Гончаренко * усомнился, что тот вернется на родину. Сам Умеров назвал утверждение прокурора безосновательным, заявив, что контракт на закупки бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.

Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.