Рейтинг@Mail.ru
Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055523583.html
Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили
Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили - РИА Новости, 17.11.2025
Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили
Гражданин Украины Михаил Пух, отправивший в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщает... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:59:00+03:00
2025-11-17T16:59:00+03:00
происшествия
украина
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_b410e62f637b4cb941f35a486182afae.jpg
https://ria.ru/20250701/kemerovo-2026489943.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_e2fd16255e7e82396fa73201a38fc7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, москва, россия
Происшествия, Украина, Москва, Россия
Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили

Отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста заочно осудили на 4,5 года

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины Михаил Пух, отправивший в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщает прокуратура Москвы.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 23-летний гражданин Украины Михаил Пух заочно приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 345.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По версии следствия, в мае 2021 года Пух, находясь во Львове, по мотивам идеологической неприязни к участникам Великой Отечественной войны, с целью реабилитации нацизма, используя свой профиль в соцсети, оформил для трансляции на сайте "Бессмертный полк - онлайн" заявку, содержащую сведения о нацистском преступнике, представив его в качестве борца с немецко-фашистскими захватчиками и их пособникам.
Отмечается, что также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"
1 июля, 12:52
 
ПроисшествияУкраинаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала