Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины Михаил Пух, отправивший в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщает прокуратура Москвы.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 23-летний гражданин Украины Михаил Пух заочно приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 345.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По версии следствия, в мае 2021 года Пух, находясь во Львове, по мотивам идеологической неприязни к участникам Великой Отечественной войны, с целью реабилитации нацизма, используя свой профиль в соцсети, оформил для трансляции на сайте "Бессмертный полк - онлайн" заявку, содержащую сведения о нацистском преступнике, представив его в качестве борца с немецко-фашистскими захватчиками и их пособникам.
Отмечается, что также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.