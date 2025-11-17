Украинца, отправившего в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно осудили

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины Михаил Пух, отправивший в "Бессмертный полк" данные нациста, заочно приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщает прокуратура Москвы.

Отмечается, что также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.