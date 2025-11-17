Макрон доверяет Зеленскому в проведении реформ на Украине

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доверяет Владимиру Зеленскому в проведении на Украине необходимых для вступления в ЕС реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.