Макрон доверяет Зеленскому в проведении реформ на Украине

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доверяет Владимиру Зеленскому в проведении на Украине необходимых для вступления в ЕС реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией.
Заявление прозвучало на фоне крупного коррупционного скандала на Украине. Ранее газета Monde писала, что эта тема будет обсуждаться во время визита Зеленского в Париж в понедельник.
"В заключение я хочу вновь подчеркнуть, что Украина является частью европейской семьи. Не только благодаря своей географии, но и благодаря своим ценностям, истории и храбрости. Путь в Европейский союз будет требовательным и будет предполагать усилия и глубокие реформы, в частности в области верховенства закона, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией. Я верю в решимость украинского народа успешно завершить их, и я доверяю президенту Зеленскому в этом", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.