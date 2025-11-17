Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО - РИА Новости, 17.11.2025
16:34 17.11.2025
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T. РИА Новости, 17.11.2025
Зеленский: Украина получит от Франции восемь систем ПВО SAMP-T

© Фото : Italian ArmyСистема ПВО SAMP-T
Система ПВО SAMP-T. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T.
В понедельник Зеленский в ходе визита в Париж сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эмманулем Макроном и Зеленским.
"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale, очень мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, шесть пусковых установок... Ракеты и управляемые бомбы. Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
При этом он не уточнил, когда системы ПВО могут поступить на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
Вчера, 02:08
 
