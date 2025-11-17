https://ria.ru/20251117/ukraina-2055515526.html
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО - РИА Новости, 17.11.2025
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:34:00+03:00
2025-11-17T16:34:00+03:00
2025-11-17T16:34:00+03:00
в мире
украина
франция
владимир зеленский
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931179652_0:0:802:452_1920x0_80_0_0_9426fdb997147ea73249bb0df2cc4e41.jpg
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055357363.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931179652_0:0:802:602_1920x0_80_0_0_604a2c576c2ecfb0f4ab36ea88d93d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, владимир зеленский, россия, нато
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Россия, НАТО
Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции системы ПВО
Зеленский: Украина получит от Франции восемь систем ПВО SAMP-T
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получит от Франции восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T.
В понедельник Зеленский
в ходе визита в Париж
сообщил, что Украина
закажет у Франции
100 истребителей Rafa
le. Заказ включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эмманулем Макроном и Зеленским.
"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale, очень мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, шесть пусковых установок... Ракеты и управляемые бомбы. Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
При этом он не уточнил, когда системы ПВО могут поступить на Украину.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.