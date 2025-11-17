Рейтинг@Mail.ru
Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике
14:50 17.11.2025
Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике
Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике - РИА Новости, 17.11.2025
Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что на сотрудников ведомства оказывается давление в деле о коррупции в... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике

Глава НАБУ Кривонос: за ведомством следят по системе видеонаблюдения

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что на сотрудников ведомства оказывается давление в деле о коррупции в сфере энергетики, призвав депутатов закрыть "дыру" в ряде госреестров, которая позволяет силовикам отслеживать постановления НАБУ об обысках.
"Давление действительно оказывается, вы же это видели. Отслеживались (сотрудники ведомства - ред.) по (системе видеонаблюдения – ред.) "Безопасному городу", непонятно пока кем, и предоставлялась фигурантам этим движения по "Безопасному городу" работников НАБУ", - сказал Кривонос на заседании временной следственной комиссии по поводу коррупции в энергетической сфере, которое транслировал в своем YouTube-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
Он призвал депутатов Рады закрыть "дыру" в госреестрах, которая позволяет отслеживать постановления НАБУ об обысках.
"Это надо сделать и закрыть эту дыру, где работники правоохранительных органов серфят по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы обыски (постановление на их проведение – ред.) взяли. Или судьи какого-то регионального суда могут зайти посмотреть постановление Высшего антикоррупционного суда… Это и есть давление. Думаю, о каждой попытке саботировать нас на этапе, мы будем публиковать соответствующие информацию", - добавил Кривонос.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
