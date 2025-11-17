Глава НАБУ заявил о давлении на ведомство в деле о коррупции в энергетике

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что на сотрудников ведомства оказывается давление в деле о коррупции в сфере энергетики, призвав депутатов закрыть "дыру" в ряде госреестров, которая позволяет силовикам отслеживать постановления НАБУ об обысках.

"Давление действительно оказывается, вы же это видели. Отслеживались (сотрудники ведомства - ред.) по (системе видеонаблюдения – ред.) "Безопасному городу", непонятно пока кем, и предоставлялась фигурантам этим движения по "Безопасному городу" работников НАБУ ", - сказал Кривонос на заседании временной следственной комиссии по поводу коррупции в энергетической сфере, которое транслировал в своем YouTube-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он призвал депутатов Рады закрыть "дыру" в госреестрах, которая позволяет отслеживать постановления НАБУ об обысках.

"Это надо сделать и закрыть эту дыру, где работники правоохранительных органов серфят по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы обыски (постановление на их проведение – ред.) взяли. Или судьи какого-то регионального суда могут зайти посмотреть постановление Высшего антикоррупционного суда… Это и есть давление. Думаю, о каждой попытке саботировать нас на этапе, мы будем публиковать соответствующие информацию", - добавил Кривонос.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.