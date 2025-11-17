Рейтинг@Mail.ru
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей - РИА Новости, 17.11.2025
13:21 17.11.2025 (обновлено: 18:04 17.11.2025)
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. 17 ноября 2025 года
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. 17 ноября 2025 года
ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, сообщает телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского.
"Киев объявил о покупке 100 Rafale у Франции", — передает канал.
Заказ на покупку около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Этот документ рассчитан на срок "около десяти лет", говорится в материале.
Помимо этого, декларация предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций (РЛС) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, речь идет о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, уточняет АФП.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16 ноября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
