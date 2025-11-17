Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу - РИА Новости, 17.11.2025
13:02 17.11.2025 (обновлено: 13:34 17.11.2025)
Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу
Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу - РИА Новости, 17.11.2025
Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу
Премьер Украины Юлия Свириденко, а также ранее подавшие в отставку на фоне коррупционного скандала министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
светлана гринчук
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
в мире, украина, герман галущенко, светлана гринчук, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу

Железняк: Свириденко, Галущенко и Гринчук не пришли на заседание о коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко, а также ранее подавшие в отставку на фоне коррупционного скандала министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не явились на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, посвященной коррупционному скандалу, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, несмотря на приглашение. Пока причин не знаем... министры энергетики и юстиции Светлана Гринчук и Герман Галущенко тоже решили не приходить", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
Он также назвал эту ситуацию "очень показательной".
Позднее Железняк сообщил, что "еще один фигурант "пленок Миндича" - врио председателя правления "Энергоатома" тоже по невероятному совпадению оказался в командировке". "Видимо выполняет "домашнее задание". Спрятался за главным бухгалтером и начальником отдела по предотвращению коррупции. Пришлось объяснить, что этот уровень представительства, мягко говоря, не соответствует тому масштабу коррупции на госпредприятии, которое разоблачило НАБУ. Поэтому ждем Павла Ковтонюка в следующий раз", - добавил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
