Премьер Украины не пришла на заседание комиссии по коррупционному скандалу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко, а также ранее подавшие в отставку на фоне коррупционного скандала министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не явились на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, посвященной коррупционному скандалу, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, несмотря на приглашение. Пока причин не знаем... министры энергетики и юстиции Светлана Гринчук Герман Галущенко тоже решили не приходить", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он также назвал эту ситуацию "очень показательной".

Позднее Железняк сообщил, что "еще один фигурант "пленок Миндича" - врио председателя правления " Энергоатома " тоже по невероятному совпадению оказался в командировке". "Видимо выполняет "домашнее задание". Спрятался за главным бухгалтером и начальником отдела по предотвращению коррупции. Пришлось объяснить, что этот уровень представительства, мягко говоря, не соответствует тому масштабу коррупции на госпредприятии, которое разоблачило НАБУ . Поэтому ждем Павла Ковтонюка в следующий раз", - добавил он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.