Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Зеленскому, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Масштабный коррупционный скандал в сфере энергетике на Украине подорвал доверие к украинской власти и Владимиру Зеленскому внутри страны, а также к привел ухудшению ситуации с европейским финансированием, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".

"Миндич-гейт" все проблемные моменты резко усугубляет... Коррупционный же скандал еще больше увеличивает число "ухилянтов" (уклонистов- ред.) и самовольно оставивших части. Европа , на плечи которой легла сейчас вся финансовая поддержка Украины , и до коррупционного скандала испытывала трудности в изыскании средств. Теперь же, после разоблачений масштабной коррупции, как признают сами европейские лидеры, ситуация с этим еще более усложнилась. Что касается внутренней ситуации, то коррупционный скандал поставил страну перед лицом острейшего политического кризиса, резко подорвал доверие к власти и лично к Зеленскому ", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По мнению авторов заметки, если негативные факторы в ближайшее время не устранить, украинская власть и ее западные партнеры окажутся перед лицом необходимости тяжелых решений по уступкам, чтобы избежать "полного коллапса обороны и государства".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.