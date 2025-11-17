Рейтинг@Mail.ru
17.11.2025
12:53 17.11.2025
Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Зеленскому, пишут СМИ
2025-11-17T12:53:00+03:00
2025-11-17T12:53:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
европа
в мире, украина, европа, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Страна.ua
Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Зеленскому, пишут СМИ

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Масштабный коррупционный скандал в сфере энергетике на Украине подорвал доверие к украинской власти и Владимиру Зеленскому внутри страны, а также к привел ухудшению ситуации с европейским финансированием, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Миндич-гейт" все проблемные моменты резко усугубляет... Коррупционный же скандал еще больше увеличивает число "ухилянтов" (уклонистов- ред.) и самовольно оставивших части. Европа, на плечи которой легла сейчас вся финансовая поддержка Украины, и до коррупционного скандала испытывала трудности в изыскании средств. Теперь же, после разоблачений масштабной коррупции, как признают сами европейские лидеры, ситуация с этим еще более усложнилась. Что касается внутренней ситуации, то коррупционный скандал поставил страну перед лицом острейшего политического кризиса, резко подорвал доверие к власти и лично к Зеленскому", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
По мнению авторов заметки, если негативные факторы в ближайшее время не устранить, украинская власть и ее западные партнеры окажутся перед лицом необходимости тяжелых решений по уступкам, чтобы избежать "полного коллапса обороны и государства".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Украинских богов" отправляют домой, на небеса
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
