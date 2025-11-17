Рейтинг@Mail.ru
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
17.11.2025
06:05 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией, допустив масштабные хищения средств в энергетике, заявил депутат Верховной рады замглавы комитета по... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Кучеренко: кабмин потерял контроль над ситуацией в энергетике

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией, допустив масштабные хищения средств в энергетике, заявил депутат Верховной рады замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала Новини.LIVE.
"Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это Энергоатом и Нафтогаз. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?", — возмутился он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СБУ не фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики, заявили в НАБУ
14 ноября, 17:57
По его словам, он был в ужасе, когда ознакомился с докладом премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором говорится о якобы незнании фактов коррупции в энергетической отрасли.
«
"Это полное фиаско!" — подчеркнул парламентарий.
Вчера премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение по обновлению нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), госинспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда госимущества.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины
22 августа, 13:20
Она добавила, что ожидает реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, фигурирующих в деле о коррупции. По ее словам, также поручено провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В НАБУ подтвердили, что Миндич является организатором преступной схемы
14 ноября, 17:02
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
13 ноября, 17:00
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
