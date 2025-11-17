"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией, допустив масштабные хищения средств в энергетике, заявил депутат Верховной рады замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала Новини.LIVE.

"Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это Энергоатом Нафтогаз . Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?", — возмутился он.

По его словам, он был в ужасе, когда ознакомился с докладом премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором говорится о якобы незнании фактов коррупции в энергетической отрасли.

« "Это полное фиаско!" — подчеркнул парламентарий.

Вчера премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение по обновлению нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), госинспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда госимущества.

Она добавила, что ожидает реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, фигурирующих в деле о коррупции. По ее словам, также поручено провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.