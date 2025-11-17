Украина зимой не обеспечит граждан теплом, заявил Медведчук

СИРИУС, 17 ноя - РИА Новости. Украина не закупила газ в достаточном объеме для того, чтобы полноценно обеспечить граждан теплом зимой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.