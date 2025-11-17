СИРИУС, 17 ноя - РИА Новости. Украина не закупила газ в достаточном объеме для того, чтобы полноценно обеспечить граждан теплом зимой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если у Украины стояла задача закупить газ, объемы газа где-то там в районе 6-8 миллиардов (кубометров - ред.), то закупки произошли не больше 1,5-2,5 миллиардов газа. Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода", - сказал Медведчук.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением. Кроме того, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине предстоящей зимой также ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.