В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве, пишет британская газета Telegraph.
"В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне с <…> (Начала СВО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
В начале ноября журнал Politico узнал, что украинская оппозиция собирается выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики. Также издание "Страна.ua" сообщало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, используя его слабости в вопросах борьбы с коррупцией и проблем с армией.
Коррупционный скандал на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.