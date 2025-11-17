Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
00:55 17.11.2025 (обновлено: 01:43 17.11.2025)
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве
Моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве

Telegraph: моральный дух в ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО

© Getty Images / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинский военнослужащий . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве, пишет британская газета Telegraph.
"В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне с <…> (Начала СВО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Вчера, 19:36
В начале ноября журнал Politico узнал, что украинская оппозиция собирается выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики. Также издание "Страна.ua" сообщало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, используя его слабости в вопросах борьбы с коррупцией и проблем с армией.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
Вчера, 17:27
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине
Вчера, 17:29
 
