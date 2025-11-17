В Британии раскрыли, что произошло с ВСУ после скандала в Киеве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве, пишет британская Моральный дух ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве, пишет британская газета Telegraph.

"В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне с <…> (Начала СВО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.

В начале ноября журнал Politico узнал, что украинская оппозиция собирается выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики. Также издание "Страна.ua" сообщало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, используя его слабости в вопросах борьбы с коррупцией и проблем с армией.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.