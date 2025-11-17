Рейтинг@Mail.ru
Турции пора показать решимость в урегулировании на Украине, заявил аналитик - РИА Новости, 17.11.2025
05:38 17.11.2025
Турции пора показать решимость в урегулировании на Украине, заявил аналитик
Турции пора показать решимость в урегулировании на Украине, заявил аналитик

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Турция вступила в этап, когда ей необходимо проявлять большую инициативу и решимость в украинском урегулировании, поделился мнением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник
11 ноября, 15:31
По словам Озера, Турция обладает достаточным дипломатическим опытом и рычагами влияния, чтобы предложить собственную инициативу.
"Анкара традиционно охотно выступает посредником в конфликте. Турецкие дипломаты, ранее участвовавшие в переговорах, хорошо знают процесс и позиции сторон. Однако МИД Турции не спешит представить сторонам собственный план прекращения огня или, в лучшем случае, мирное соглашение. Анкаре следует играть более активную роль в прекращении конфликта. Возможности для вклада в мирное урегулирование есть, и их необходимо задействовать безотлагательно", — заявил аналитик.
Озер отметил, что Турция могла бы стать ключевым транзитным звеном между ЕС и Россией после частичного снятия антироссийских санкций по завершении конфликта.
"Анкара вступила в период, когда необходимо предпринимать более смелые и решительные шаги, и эти шаги могли бы внести значительный вклад в дело мира", — подчеркнул собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Источник: Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине
10 ноября, 05:48
 
