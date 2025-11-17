Турции пора показать решимость в урегулировании на Украине, заявил аналитик

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Турция вступила в этап, когда ей необходимо проявлять большую инициативу и решимость в украинском урегулировании, поделился мнением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.

По словам Озера, Турция обладает достаточным дипломатическим опытом и рычагами влияния, чтобы предложить собственную инициативу.

"Анкара традиционно охотно выступает посредником в конфликте. Турецкие дипломаты, ранее участвовавшие в переговорах, хорошо знают процесс и позиции сторон. Однако МИД Турции не спешит представить сторонам собственный план прекращения огня или, в лучшем случае, мирное соглашение. Анкаре следует играть более активную роль в прекращении конфликта. Возможности для вклада в мирное урегулирование есть, и их необходимо задействовать безотлагательно", — заявил аналитик.

Озер отметил, что Турция могла бы стать ключевым транзитным звеном между ЕС и Россией после частичного снятия антироссийских санкций по завершении конфликта.

"Анкара вступила в период, когда необходимо предпринимать более смелые и решительные шаги, и эти шаги могли бы внести значительный вклад в дело мира", — подчеркнул собеседник агентства.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.