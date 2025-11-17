Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле

СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался в понедельник, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ Стамбуле достигло в понедельник 11. Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции.

« "Госпитализированный из гостиницы отец семьи Сервет Бёджек скончался вслед за двумя детьми и супругой, несмотря на усилия врачей", - сообщил Гюнер в соцсети X.

Гюнер ранее сообщал, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет из семьи Бёджек, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.

Еще трое иностранных туристов были госпитализированы из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.

Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев - на четвертом. Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды.

Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.