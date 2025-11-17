Рейтинг@Mail.ru
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле
21:14 17.11.2025 (обновлено: 21:17 17.11.2025)
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле - РИА Новости, 17.11.2025
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле
Четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался в понедельник, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул...
в мире
стамбул
германия
турция
генеральная прокуратура рф
В мире, Стамбул, Германия, Турция, Генеральная прокуратура РФ
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле

В Стамбуле умер четвертый член семьи немецких туристов из отеля Harbour Suites

© Фото : Антон ПетрусьТурция, Стамбул
Турция, Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Антон Петрусь
Турция, Стамбул . Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался в понедельник, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ в Стамбуле достигло в понедельник 11. Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Стамбуле опечатали отель после смерти троих постояльцев
16 ноября, 13:29
«

"Госпитализированный из гостиницы отец семьи Сервет Бёджек скончался вслед за двумя детьми и супругой, несмотря на усилия врачей", - сообщил Гюнер в соцсети X.

Гюнер ранее сообщал, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет из семьи Бёджек, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.
Еще трое иностранных туристов были госпитализированы из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.
Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Число задержанных по делу о гибели семьи туристов в Стамбуле выросло до 11
Вчера, 10:50
Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев - на четвертом. Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды.
Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев
15 ноября, 22:09
 
Заголовок открываемого материала