Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Турецкая сторона изучит влияние продвигаемого конгрессом США законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией на торговлю Москвы и Анкары, но местные банки уже находятся под серьезным давлением, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны.
Президент США Дональд Трамп поддержал в понедельник продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Говорить о влиянии можно будет после того, как появится конкретика по самому документу. Пока этой конкретики нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятном влиянии документа на торговлю Турции с Россией.
По его словам, банки уже находятся под "серьезным давлением".
Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что негативно отражается на двусторонней торговле, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.