Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
10:51 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/turtsija-2055404274.html
Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией
Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией
Турецкая сторона изучит влияние продвигаемого конгрессом США законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией на торговлю Москвы и Анкары, но местные банки... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:51:00+03:00
2025-11-17T10:51:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
джон тьюн
владимир путин
роснефть
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, джон тьюн, владимир путин, роснефть, лукойл, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Владимир Путин, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Санкции в отношении России
Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией

Турция проанализирует последствия проекта США о санкциях на торговлю с Россией

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Турецкая сторона изучит влияние продвигаемого конгрессом США законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией на торговлю Москвы и Анкары, но местные банки уже находятся под серьезным давлением, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны.
Президент США Дональд Трамп поддержал в понедельник продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций
Вчера, 10:48
"Говорить о влиянии можно будет после того, как появится конкретика по самому документу. Пока этой конкретики нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятном влиянии документа на торговлю Турции с Россией.
По его словам, банки уже находятся под "серьезным давлением".
Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что негативно отражается на двусторонней торговле, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
США столкнулись с необычным последствием санкций против России, пишут СМИ
Вчера, 01:41
Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
Белград - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
США назвали условие для снятия санкций с "Нефтяной индустрии Сербии"
15 ноября, 14:20
 
