Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Турецкая сторона изучит влияние продвигаемого конгрессом США законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией на торговлю Москвы и Анкары, но местные банки уже находятся под серьезным давлением, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны.