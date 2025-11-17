https://ria.ru/20251117/truba-2055430860.html
Реконструкцию дымовой трубы проводят в котельной №5 в подмосковном Реутове
реутов
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Активный этап строительства новой дымовой трубы продолжается в котельной №5, расположенной на Юбилейном проспекте 5а в Реутове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На сегодняшний день смонтированы фундамент площадью около 36 квадратных метров, три пролета каркаса металлической фермы, обеспечивающей безопасность и устойчивость газоотводящих стволов.
Сейчас на земле строители возводят еще три секции, которые затем поднимут при помощи большого крана и закрепят на проектной отметке. Новая дымовая труба позволит обеспечить более эффективную работу котлов и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
"Будут возведены в ближайшее время еще 3,5 секции дымовой трубы. Мы уже не первый год занимаемся монтажом подобных конструкций, поэтому трудностей не возникает. Одеваемся, утепляемся и работаем – погодные условия нам не помеха", – прокомментировал заместитель начальника МСУ-3 Евгений Савичев.
Котельная №5 обеспечивает теплом 54 многоквартирных дома и несколько социально значимых объектов. Реконструкция оборудования проходит в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области.