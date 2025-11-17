https://ria.ru/20251117/tramp-2055590632.html
Трамп заявил о готовности поговорить с Мадуро
Трамп заявил о готовности поговорить с Мадуро - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп заявил о готовности поговорить с Мадуро
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поговорить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных ударах США по... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:27:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
сша
венесуэла
2025
Новости
ru-RU
Трамп заявил о готовности поговорить с Мадуро
