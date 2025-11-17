Рейтинг@Mail.ru
Трампа отговорили вешать люстру в Овальном кабинете - РИА Новости, 17.11.2025
19:02 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/tramp-2055554418.html
Трампа отговорили вешать люстру в Овальном кабинете
Трампа отговорили вешать люстру в Овальном кабинете - РИА Новости, 17.11.2025
Трампа отговорили вешать люстру в Овальном кабинете
Сотрудники Белого дома отговорили президента США Дональда Трампа от идеи установить люстру в Овальном кабинете после проверки, показавшей, что потолочная... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трампа отговорили вешать люстру в Овальном кабинете

Daily Beast: Трамп хотел повесить люстру в Овальном кабинете, но его отговорили

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники Белого дома отговорили президента США Дональда Трампа от идеи установить люстру в Овальном кабинете после проверки, показавшей, что потолочная конструкция не выдержит ее веса, сообщает в понедельник издание Daily Beast со ссылкой на выдержки из новой книги политтехнолога-республиканца Скотта Дженнингса "Революция здравого смысла".
По данным автора, Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете предложил повесить люстру "прямо через эмблему на потолке" и обратился к собеседнику за мнением. Однако позже сотрудники Белого дома изучили возможность установки и пришли к выводу, что перекрытия не рассчитаны на такую нагрузку. Ранее, в марте, телеканал CNN сообщал, что Трамп "подумывал" о подобном элементе декора.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
30 августа, 23:53
Как отмечает Daily Beast, установка люстры стала одной из немногих идей переустройства Белого дома, которые так и не были реализованы. При этом в ряде других помещений резиденции крупные и массивные люстры появились.
Дженнингс описывает ситуацию как часть более широкого увлечения президента перестройкой пространства вокруг себя. В книге он пишет, что Трамп активно менял оформление Овального кабинета, размещал новые картины, собственный портрет и исторические документы, стремясь визуально преобразить рабочее пространство так же стремительно, как он менял политическую повестку.
Отдельно издание отмечает, что в период второго президентского срока Трампа в Белом доме ведется масштабная реконструкция: Восточное крыло снесено для строительства нового бального зала стоимостью около 300 миллионов долларов, финансирование которого, как утверждает Daily Beast, обеспечивают частные доноры. Кроме того, по данным издания, при работах были убраны несколько старинных деревьев, включая магнолии, высаженные в память о бывших президентах США.
Украшения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября, 09:53
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
