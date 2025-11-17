https://ria.ru/20251117/tramp-2055549067.html
Би-би-си собирается бороться с судебным иском Трампа, сообщает Sky News
Би-би-си собирается бороться с судебным иском Трампа, сообщает Sky News
Би-би-си собирается бороться с судебным иском Трампа, сообщает Sky News
17.11.2025
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости.
Руководство британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си в письме сотрудникам заявило о готовности бороться с иском президента США Дональда Трампа, сообщает Sky News
.
В субботу Трамп
объявил, что сумма его судебного иска к британской Би-би-си
составит от одного до пяти миллиардов долларов за подмену слов американского лидера.
"Я хочу быть предельно ясным с вами - наша позиция не изменилась. Оснований для возбуждения дела о клевете нет, и мы полны решимости бороться с этим", - говорится в письме председателя Би-би-си Самира Шаха сотрудникам, которое попало в распоряжение Sky News.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США
в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.
В пятницу Би-би-си отправила Трампу письмо с извинениями, но отказалась выплачивать требуемую им компенсацию.