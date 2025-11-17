Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
15:17 17.11.2025
Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ
Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ
2025-11-17T15:17:00+03:00
2025-11-17T15:17:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
израиль
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
politico
в мире, сша, саудовская аравия, израиль, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), politico
В мире, США, Саудовская Аравия, Израиль, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Politico
Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ

Politico: Трамп хочет участия Саудовской Аравии в соглашениях Авраама

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "четко обозначил" наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману необходимость присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама для нормализации отношений с Израилем, но понимает, что сейчас это не представляется возможным, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Во вторник Мухаммед бен Салман встретится с Трампом в Белом доме.
Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
Вчера, 03:18
"(Трамп - ред.) "четко обозначил" наследному принцу важность того, чтобы Саудовская Аравия в конечном счете подписала соглашения Авраама... "Но он понимает, что прямо сейчас они не могут это сделать", - сообщает издание и цитирует слова чиновника.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.
В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за предложения Путина
Вчера, 11:09
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
