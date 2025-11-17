Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "четко обозначил" наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману необходимость присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама для нормализации отношений с Израилем, но понимает, что сейчас это не представляется возможным, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Во вторник Мухаммед бен Салман встретится с Трампом в Белом доме.
"(Трамп - ред.) "четко обозначил" наследному принцу важность того, чтобы Саудовская Аравия в конечном счете подписала соглашения Авраама... "Но он понимает, что прямо сейчас они не могут это сделать", - сообщает издание и цитирует слова чиновника.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.