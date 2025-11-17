Трамп хочет участия Эр-Рияда в соглашениях Авраама, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "четко обозначил" наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману необходимость присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама для нормализации отношений с Израилем, но понимает, что сейчас это не представляется возможным, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.