Трамп выступит с речью на саммите McDonald's
Президент США Дональд Трамп выступит на саммите McDonald's, который пройдет в понедельник в Вашингтоне, следует из расписания, опубликованного Белым домом. РИА Новости, 17.11.2025
