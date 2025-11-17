https://ria.ru/20251117/tramp-2055367821.html
Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США
Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США
Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу Марджори Тейлор Грин предателем США. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:24:00+03:00
2025-11-17T06:24:00+03:00
2025-11-17T06:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марджори тейлор грин
сша
Новости
ru-RU
Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу Марджори Тейлор Грин предателем США.
"(Грин – ред.) работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!", - написал президент в соцсети The Truth Social.
Ранее Грин обвинила Трампа
в том, что его агрессивная риторика в ее адрес стала причиной множества угроз в ее сторону. Однако Трамп выразил уверенность в том, что жизнь Грин находится в безопасности.
Пятнадцатого ноября Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, так как ее взгляды стали более левыми. Президент отрекся от нее и назвал свою экс-соратницу "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.