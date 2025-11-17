Трамп считает, что жизни его бывшей сторонницы Грин ничего не угрожает

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что жизни его бывшей сторонницы, республиканской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ничего не угрожает на фоне ее заявлений о получении угроз в свой адрес.

"Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна", - сообщил он журналистам.

Ранее Грин обвинила Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.

Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми. Президент отрёкся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.