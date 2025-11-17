https://ria.ru/20251117/tramp-2055359929.html
Трамп поддерживает принятие законопроекта о санкциях против России
Трамп поддерживает принятие законопроекта о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против принятия конгрессом страны законопроекта о санкциях против России. РИА Новости, 17.11.2025
