Трамп заявил, что избранный мэр Нью-Йорка Мамдани хочет с ним встретиться
Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани хочет приехать в Вашингтон и встретиться. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:15:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
сша
зохран мамдани
дональд трамп
