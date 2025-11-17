Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил введение санкций против сотрудничающих с Россией стран - РИА Новости, 17.11.2025
03:09 17.11.2025 (обновлено: 03:33 17.11.2025)
Трамп допустил введение санкций против сотрудничающих с Россией стран
Трамп допустил введение санкций против сотрудничающих с Россией стран - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп допустил введение санкций против сотрудничающих с Россией стран
Президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, что на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:09:00+03:00
2025-11-17T03:33:00+03:00
в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп допустил введение санкций против сотрудничающих с Россией стран

Трамп: на любую сотрудничающую с РФ страну будут наложены серьезные санкции

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, что на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции.
"Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков
1 ноября, 17:10
 
