Трамп допустил переговоры с Мадуро
03:04 17.11.2025 (обновлено: 03:28 17.11.2025)
Трамп допустил переговоры с Мадуро
Трамп допустил переговоры с Мадуро - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп допустил переговоры с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут провести переговоры с венесуэльским лидером Николосом Мадуро. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп допустил переговоры с Мадуро

Трамп допустил, что может провести переговоры с Мадуро

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут провести переговоры с венесуэльским лидером Николосом Мадуро.
«
"Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы переговоров", – сказал Трамп журналистам.
Заявление хозяин Белого дома сделал на фоне захода в Карибское море ударной авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны
02:35
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Вчера, 12:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
