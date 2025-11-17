https://ria.ru/20251117/tramp-2055359117.html
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
2025-11-17T03:01:00+03:00
2025-11-17T03:01:00+03:00
2025-11-17T03:16:00+03:00
Трамп: руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Венесуэлы хотят переговоров с Вашингтоном.
"Венесуэла хочет поговорить", - заявил американский лидер журналистам.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье"). США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.