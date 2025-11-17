Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США - РИА Новости, 17.11.2025
03:01 17.11.2025 (обновлено: 03:16 17.11.2025)
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
2025
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Венесуэлы хотят переговоров с Вашингтоном.
"Венесуэла хочет поговорить", - заявил американский лидер журналистам.
02:35
Ранее в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье"). США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Вчера, 12:00
 
