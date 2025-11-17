Инновационные АЭС и ветроэнергетика: что ждет российский ТЭК

В мировой энергетике наметился новый тренд – движение от глобальной модели к "энергетическим крепостям" или региональным кластерам, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе-2025. Россия уже заложила прочный фундамент для формирования такого кластера со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и готова наращивать поставки нефти и газа.

Энергетическая стратегия РФ до 2050 года направлена на достижение баланса между доступностью энергоресурсов на внутреннем рынке, реализацией экспортного потенциала и достижением технологического суверенитета, в том числе в зеленой энергетике. По национальному проекту "Новые атомные и энергетические технологии" планируется к 2030 году достичь уровня технологической независимости 90%. Вместе с трансформацией базовых для страны нефтегазовой и атомной отраслей ожидается прогресс в сфере новых энергетических технологий – возобновляемой энергетике.

Сегодня большая доля рынка энергетики страны приходится на ТЭС – более 60%, на АЭС – 19 %, на ГЭС – примерно 17%, а на возобновляемую энергетику – 2,6%. Подробнее о том, как развивается отечественный ТЭК – в материале РИА Новости.

Инновации в атомной энергетике

В сфере атомной энергетики по нацпроекту строятся дополнительные энергоблоки и новые АЭС.

В частности, на Курской АЭС-2 вместо выведенных из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 заработают блоки нового поколения. Два первых планируется ввести до 2027 года, об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Всего до 2035 года в России планируется построить 12 новых блоков АЭС средней и большой мощности и девять малых наземных и плавучих атомных станций, в том числе инновационные блоки четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. В июле этого года глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев дал старт подготовке к строительству такого блока №5 на Белоярской АЭС на Урале.

Кроме того, в России создаются инновационные атомные станции малой мощности (АСММ). Первая из них появится в Усть-Янском районе Якутии. Уже идет подготовка к строительству АСММ в Усть-Куйге. Она будет состоять из двух реакторных установок РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждая. Новая АСММ обеспечит не только бесперебойное энергоснабжение золотодобывающего предприятия на месторождении Кючус, но и прилегающих поселков.

Как отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев, преимущество таких станций – в ускоренных сроках строительства по сравнению с традиционными АЭС, возможность многолетней эксплуатации без замены ядерного топлива, адаптивность к экстремальным климатическим и сейсмическим условиям Арктики.

Нефтегаз в ожидании модернизации

В ходе РЭН-2025 вице-премьер Александр Новак сообщил, что потребление нефти в мире будет продолжать расти, и Россия готова наращивать добычу.

По нацпроекту предусмотрено существенное обновление оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса страны. По федеральному проекту "Новое оборудование и технологии для сжижения природного газа" к 2030 году планируется обеспечить долгосрочную технологическую независимость средних и крупных проектов по производству СПГ.

На сегодняшний день успешно освоены и уже поставлены на проект "Арктик СПГ 2" насосы отгрузки, готовы к запуску в серийное производство мембранная система хранения СПГ, криогенная арматура и детандер-компрессорные агрегаты азота, на этапе испытаний находятся компрессоры смешанного хладагента.

Работа по другим позициям продолжается, и к 2030 году российские производители должны завершить создание и освоить выпуск нескольких десятков видов оборудования для средне- и крупнотоннажных технологий СПГ. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, отечественными разработками уже замещены малотоннажные заводы.

Федеральным проектом "Новое оборудование и технологии в нефтегазовой отрасли" предусмотрено создание российского оборудования для геологоразведки, бурения на суше, шельфе, нефтепереработки, нефтегазохимии. Будут созданы новые автоматизированные системы управления технологическим процессом, контрольно-измерительные приборы и автоматика.

Опережая мировой опыт

Российские ученые и инженеры при поддержке экспертного сообщества разрабатывают инновационные решения для ТЭК. Как отметил генеральный директор Института нефтегазовых технологических инициатив (АНО "ИНТИ") Николай Кузнецов, Институт помогает российским производителям разрабатывать продукцию согласно реальным запросам отрасли и оперативно внедрять ее в работу нефтегазовых компаний.

"В 2023 году ИНТИ был сформирован перечень из 220 позиций критического оборудования, необходимого для достижения технологического суверенитета отрасли. За два года работы освоены технологии производства более половины из этих позиций. Теперь перед нами поставлена задача освоения новых технологий добычи и переработки, опережающих мировой опыт", – рассказал Кузнецов.

По его словам, оборудование создается согласно Дорожным картам, подписанным между Минпромторгом, Минэнерго и нефтегазовыми компаниями.

АНО "ИНТИ" разрабатывает отраслевые стандарты на данное оборудование. В экспертизе также участвуют представители компаний Ближнего Востока, Азии, Африки и СНГ.

"Помимо увеличения доли отечественных высокотехнологичных решений и обеспечения суверенитета, эта мера поможет сформировать новые рынки, где Россия сможет выступать лидером в экспорте технологий и оборудования", – добавил Кузнецов.

Энергия ветра и солнца

Согласно исследованию Центробанка РФ (статья "Сценарии энергоперехода в России: эффекты в макроэкономической модели общего равновесия с рациональными ожиданиями", которую приводит РБК), по данным на 2024 год доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ), без учета ГЭС, составляла порядка 2,3% в общей энерговыработке России. При этом на солнечную и ветрогенерацию приходится лишь 1,8%.

Эксперты считают, что долю зеленой энергетики в нашей стране можно увеличить до 25%. Среди плюсов перехода к зеленой генерации – не только сохранение экологии и снижение выбросов углеводородов, но и укрепление экономической независимости страны, а также формирование условий для создания новых рабочих мест в "точках развития" и увеличение производительности труда.

По федеральному проекту "Новое оборудование и технологии в солнечной и ветрогенерации" к 2030 году планируется достичь независимости от импорта в этой сфере на уровне 90%. Для этого в процессе реализации нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" разрабатывается следующее поколение оборудования для солнечной и ветрогенерации.

В том числе инновационная продукция – прорывные гетероструктурные фотоэлектрические преобразователи (солнечные ячейки), эффективность которых превысит 25%. Доля отечественного оборудования для солнечной энергетики должна вырасти до 86% к 2030 году.

"Технология заключается в применении инженерии дефектов, основанной на комплексном воздействии физическими и химическими методами на кремниевые пластины. Благодаря этому процессу удаляются нежелательные примеси, устраняются дефекты пластин, что приводит к повышению их ключевых характеристик и в итоге ведет к увеличению КПД готовой продукции", – объяснили РИА Новости в компании "ЭнКОР", которая реализует в Калининградской области этот инновационный проект.

Промышленные эксперименты, основанные на изготовлении опытных партий представительного объема, показали, что эффект от таких обработок максимален на пластинах пониженного качества с низким электрическим сопротивлением, но присутствует и на пластинах высокого качества.

Это значит, что их эффективность станет еще выше, вырастет энергоотдача фотоэлектрических модулей, которые являются основой солнечных электростанций различного назначения.

Введенный в эксплуатацию в 2024 году промышленный комплекс "ЭнКОР" состоит из двух импортозамещающих производств в сфере

солнечной энергетики – кремниевых пластин мощностью 1,3 ГВт и фотоэлектрических преобразователей в 1 ГВт.

В Калининградской области и Москве строятся "гигафабрики" суммарной мощностью 8 гигаватт-часов в год. Они будут выпускать литий-ионные аккумуляторы, батареи и системы накопления электроэнергии.