В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 17.11.2025 (обновлено: 14:59 17.11.2025)
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин - РИА Новости, 17.11.2025
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
Фиксируется достаточно большое количество гражданских лиц в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
денис пушилин
Новости
денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин

Пушилин: в Красноармейске и Димитрове фиксируется большое количество гражданских

Денис Пушилин
Денис Пушилин
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фиксируется достаточно большое количество гражданских лиц в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Достаточно большое количество гражданских лиц сейчас фиксируется, передается информация нашими службами. Информация от военных, от ребят, потому что преимущественно только они там находятся и освобождают метр за метром", - сказал Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
