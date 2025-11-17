https://ria.ru/20251117/svo-2055477997.html
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин - РИА Новости, 17.11.2025
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
Фиксируется достаточно большое количество гражданских лиц в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:56:00+03:00
2025-11-17T14:56:00+03:00
2025-11-17T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09b04e80a6c3698e4a49b74ddaf6171c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e41034b75be92d39796c8f06a5947978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
В освобожденных районах ДНР осталось много гражданских, сообщил Пушилин
Пушилин: в Красноармейске и Димитрове фиксируется большое количество гражданских