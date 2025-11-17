https://ria.ru/20251117/svo-2055476683.html
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова
Эвакуационные мероприятия гражданских лиц из Красноармейска и Димитрова готовятся, но пока они затруднены из-за действий противника, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
красноармейск
димитров
