Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 17.11.2025
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 17.11.2025
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова
Эвакуационные мероприятия гражданских лиц из Красноармейска и Димитрова готовятся, но пока они затруднены из-за действий противника, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
красноармейск
димитров
красноармейск
димитров
безопасность, денис пушилин, красноармейск, димитров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Красноармейск, Димитров
Пушилин рассказал о подготовке эвакуации из Красноармейска и Димитрова

Пушилин сообщил о подготовке эвакуации гражданских из Красноармейска и Димитрова

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эвакуационные мероприятия гражданских лиц из Красноармейска и Димитрова готовятся, но пока они затруднены из-за действий противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Эвакуационные мероприятия все готовятся, пока они затруднены, потому что противник не считается ни с чем. Использует беспилотники, артиллерию в том числе по гражданскому населению", - сказал Пушилин.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Вчера, 10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинКрасноармейскДимитров
 
 
