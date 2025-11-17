https://ria.ru/20251117/svo-2055474109.html
ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ наносят большие разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова, предстоит большая работа по восстановлению городов после их освобождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Масштабные разрушения - по факту их очень много, потому что за данную агломерацию противник цепляется очень серьезно", - сказал Пушилин
.
По его словам, ВСУ
используют жилую застройку в качестве укреппозиций.
"Поэтому, конечно, при освобождении этих районов, есть разрушения, но еще больше разрушений противник наносит, когда отступает. Мы это видели практически по всем населенным пунктам. Поэтому, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать очень много в данной агломерации в том числе. Но мы понимаем, что с этим делать, и мы в этих вопросах не одни, с нами вся страна", - подчеркнул Пушилин.