ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 17.11.2025
ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова
денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова

Пушилин: ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ наносят большие разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова, предстоит большая работа по восстановлению городов после их освобождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Масштабные разрушения - по факту их очень много, потому что за данную агломерацию противник цепляется очень серьезно", - сказал Пушилин.
По его словам, ВСУ используют жилую застройку в качестве укреппозиций.
"Поэтому, конечно, при освобождении этих районов, есть разрушения, но еще больше разрушений противник наносит, когда отступает. Мы это видели практически по всем населенным пунктам. Поэтому, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать очень много в данной агломерации в том числе. Но мы понимаем, что с этим делать, и мы в этих вопросах не одни, с нами вся страна", - подчеркнул Пушилин.
