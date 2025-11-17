ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова

"Поэтому, конечно, при освобождении этих районов, есть разрушения, но еще больше разрушений противник наносит, когда отступает. Мы это видели практически по всем населенным пунктам. Поэтому, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать очень много в данной агломерации в том числе. Но мы понимаем, что с этим делать, и мы в этих вопросах не одни, с нами вся страна", - подчеркнул Пушилин.