Группировка "Днепр" уничтожила более 80 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 13 автомобилей за сутки, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила более 80 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 13 автомобилей за сутки, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ
и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области", - сговорится в сообщении МО РФ
.
В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой ариллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.