Группировка "Днепр" уничтожила более 80 украинских военных за сутки

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила более 80 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 13 автомобилей за сутки, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой ариллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.