Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга" - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило...
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
