Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 17.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
константиновка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Заголовок открываемого материала