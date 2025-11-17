Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 17.11.2025
ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области
ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие сорвали две попытки контратак в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои окруженные подразделения, РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:23:00+03:00
2025-11-17T12:23:00+03:00
ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области

ВС России сорвали две попытки деблокирования групп ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали две попытки контратак в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои окруженные подразделения, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
