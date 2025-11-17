https://ria.ru/20251117/svo-2055419719.html
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске
Российская армия завершила зачистку улицы Васильковая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 17.11.2025
россия
