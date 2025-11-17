Рейтинг@Mail.ru
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 17.11.2025
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске
Российская армия завершила зачистку улицы Васильковая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске

Штурмовики завершили зачистку улицы Васильковая в Купянске

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская армия завершила зачистку улицы Васильковая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Сегодня завершили зачистку улицы Васильковая. Улица полностью перешла под наш контроль", - сказал командир отряда на видео от Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
